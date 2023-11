Non si accorgono di un osso di coniglio nell'esofago del paziente, medici condannati a risarcire l'Asl

La Corte dei conti dell’Umbria ha condannato due medici al pagamento di oltre 200mila euro a favore della Regione Umbria per un errore nella diagnosi e cura di un paziente che si era presentato all’ospedale di Gubbio per un corpo estraneo in gola. Prosciolto un terzo medico che era intervenuto in un secondo momento, accorgendosi del corpo estraneo, quando ormai era troppo tardi.

I due medici, difesi dagli avvocati Diego Lacchi, Stefano De Angelis e Filippo Teglia, erano stati citati dalla Procura regionale “per aver posto in essere una condotta sanitaria errata, causativa del decesso” di un paziente a settembre del 2014 e per sentirli condannare al risarcimento a favore della Regione Umbria che aveva fatto fronte al risarcimento ai familiari del deceduto.

Secondo la Procura contabile “alle ore 12.58 del 19 agosto 2014” il paziente si era “presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio con sintomatologia da senso di oppressione al giugolo”.Sottoposto a visita in otorinolaringoiatria non veniva evidenziata la presenza di corpi estranei. Il paziente tornava poi in pronto soccorso e veniva dimesso, nonostante lamentasse “senso di oppressione al giugolo”.

Due giorni dopo l’uomo tornava in Pronto soccorso lamentando difficoltà nella deglutizione e all’emitorace sinistro. Veniva sottoposto alla Tac,che evidenziava un corpo estraneo e la perforazione dell’esofago. Trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Perugia, veniva operato e rimosso un osso di coniglio. Pochi giorni dopo, però, il paziente decedeva. E i parenti venivano risarciti con 700mila euro dall’Azienda sanitaria Umbra 1. Il processo penale si è chiuso con la declaratoria di intervenuta prescrizione.

I giudici contabili hanno ritenuto il primo medico del Pronto soccorso e il radiologo che ha fatto il primo esame responsabili di “grave colpa professionale”, mentre quello del medico, difeso dall'avvocato Paolo Momaroni, che aveva visitato il paziente nel corso del secondo ricovero come “colpa lieve”. Nella valutazione dei giudici, che hanno ridotto il danno contestato a 420mila euro, ha pesato anche una perizia e la cartella medica del paziente ricoverato a Perugia, dove risulta che tra i due ricoveri il paziente aveva continuato a mangiare carne di coniglio, ingerendo altre ossa e spezzandosi un molare che era finito nel polmone.

Alla fine la condanna è arrivata per due dei medici al risarcimento di 112mila euro ciascuno.