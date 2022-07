I Carabinieri di Magione hanno, quindi, documentato che l’arrestata si sottraeva ripetutamente ai controlli effettuati da aprile a luglio di quest’anno e poi hanno eseguito ieri l’ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Perugia in revoca del regime della detenzione domiciliare cui la donna era sottoposta.

Deve scontare un anno di reclusione dopo la condanna per maltrattamento di animali, ma ogni volta che le forze dell’ordine effettuano i controlli non la trovano all’interno dell’abitazione.

Deve scontare un anno ai domiciliari per maltrattamento di animali, ma non è mai in casa: arrestata