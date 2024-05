Perugia, deve scontare oltre 4 anni per rapina ed evasione: rintracciato e arrestato

La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato, in esecuzion di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Perugia, un brasiliano di 32 anni, condannato alla pena di 4 anni, 7 mesi e 23 giorni di reclusione, oltre alla multa di 800 euro per i reati di rapina aggravata in concorso ed evasione.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dal personale della Squadra Mobile e condotto a Capanne.