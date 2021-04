Deve scontare 4 anni per frode fiscale, rintracciato e arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri hanno eseguito un ordine di cattura della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia a carico di un 60enne per un cumulo di pene.

L'uomo, già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale provvisorio è stata subito rintracciata dai militari della Stazione Carabinieri di Torgiano e condotto preso il carcere di Capanne.

Il provvedimento per il cumulo di pena fino al 2025 è stato emesso per i reati di ricettazione, concorso in omessa dichiarazione dei redditi ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.