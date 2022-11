Deve scontare 3 anni in comunità, ma continua a drogarsi e minacciare i familiari: in cella

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato un 47enne, in esecuzione di un provvedimento di revoca della misura alternativa dell'affidamento terapeutico emesso dal magistrato di Sorveglianza.

L'uomo, domiciliato presso l'abitazione della madre, deve scontare una pena residua di 3 anni, 4 mesi e 10 giorni di reclusione per un cumulo di sentenze di condanna per reati di furto, ricettazione, sequestro di persona, evasione, maltrattamenti, lesioni resistenza a pubblico ufficiale, per fatti commessi tra il 1997 e 2006.

Nell'ultimo periodo, nonostante l'affidamento terapeutico, l'uomo si era più volte reso responsabile di uso di stupefacente e comportamenti violenti nei confronti dei familiari conviventi.

Il 47enne è stato, quindi, prelevato dai Carabinieri e portato in carcere.