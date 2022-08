Deve fare le pulizie condominiali, ma si arrabbia per il troppo sporco e lancia i sacchi dell'immondizia dalla finestra: denunciata

Una 44enne è stata denunciata dalla Polizia di Stato dopo essere stata sorpresa a lanciare oggetti dalla finestra.

Gli agenti sono intervenuti alle ore 17 di ieri pomeriggio in corso Bersaglieri dove era stata segnalata una donna che, in forte stato di agitazione, lanciava dalla finestra della sua abitazione, situata all’ultimo piano di un palazzo, oggetti, tra cui un grosso sacco dell’immondizia.

Sentita dai poliziotti, la donna ha spiegato che, stanca di doversi occupare della pulizia degli spazi comuni del palazzo, quel pomeriggio era andata su tutte le furie iniziando a lanciare alcuni oggetti presenti lungo le scale.

Gli operatori, a quel punto, dopo aver spiegato la pericolosità della condotta posta in essere, aggravata dal fatto che in strada erano presenti dei bambini che giocavano, hanno denunciato la 44enne per il reato di getto pericoloso di cose.