Spoleto: 30enne scarcerato in anticipo, messo su un aereo dalla Polizia ed espulso

Un 30enne di origine albanese è stato scarcerato con un anno di anticipo sul fine pena, messo su un aereo ed espulso.

Nei giorni scorsi gli agenti dell'Ufficio Immigrazione hanno provveduto al rimpatrio di un cittadino extracomunitario di origini albanesi, classe 1992, con accompagnamento presso la frontiera aerea di Perugia - San Francesco d’Assisi mediante un volo di linea diretto all’aeroporto internazionale di Rinas a Tirana, in Albania.

L'uomo, detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto dove stava espiando una condanna di 6 anni 1 mese e 8 giorni di reclusione - per i reati di furto aggravato, rapina, evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in esecuzione ad un provvedimento del Tribunale di Lucca per un cumulo pene - sarebbe stato scarcerato a marzo del 2023.

Gli agenti della Squadra Espulsioni dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia hanno prelevato il 30enne, con l'ausilio della Polizia di Frontiera di Perugia, e l’hanno imbarcato presso l'aeroporto di Sant'Egidio per la sua immediata espulsione.

Il provvedimento rientra nella collaborazione tra Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia, Amministrazione Penitenziaria e Magistratura di Sorveglianza, finalizzata al monitoraggio della popolazione carceraria della provincia di Perugia che, trovandosi nella cosiddetta condizione di "fine pena", dovrà, a causa di provvedimenti espulsivi pendenti, essere rimpatriata.