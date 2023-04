Detenuto fugge prima dell'udienza, caccia all'uomo in centro storico: arrestato a Palazzo della Penna

Un emulo del mago Houdini ha tentato oggi, a Perugia, un’evasione approfittando del trasferimento dal carcere di Terni per partecipare a un’udienza davanti al giudice di pace del capoluogo di regione.

L’imputato, un tunisino di 27 anni, detenuto a Terni per altra causa, difeso d’ufficio dall’avvocato Marco Gentili, nel momento in cui il furgone cellulare della Polizia penitenziaria si è fermato in via Baglioni ha approfittato per liberarsi delle stretta degli agenti e darsi alla fuga.

L’uomo si è lanciato per via Oberdan, a quanto potuto appurare, e ha proseguito la fuga lungo le scalette di Sant’Ercolano, andando a nascondersi a Palazzo della Penna, dove è stato ritrovato e arrestato.

Sulle tracce dell’uomo si sono mobilitati gli agenti della Penitenziaria, della Polizia di Stato e della Polizia locale.

Una volta ripreso è scattata la segnalazione per l’evasione e il procedimento davanti al giudice di pace è stato rinviato.