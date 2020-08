Controlli anti-contagio nei locali, task-force chiude (per 5 giorni) due attività a Deruta

Tre giorni di controlli intensi, ancora in corso, da parte della task-force anti-contagio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia, sotto il coordinamento della Prefettura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, per la verifica della corretta applicazione della normativa sui luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici, in particolare quelli maggiormente frequentati dai giovani.

A Deruta in due locali (di intrattenimento e somministrazione di alimenti e bevande) i Carabinieri hanno verificato inadempienze e irregolarità da parte dei gestori in fatto di misure per arginare la diffusione del Covid sia a tutela dei lavoratori che avventori. In entrambi i casi, all’interno e fuori degli esercizi, non erano sati predisposti in numero sufficiente i presidi igienizzanti per i clienti, quali gel a base alcoolica per le mani, non erano state distinte le vie di accesso e di uscita al locale e non erano state sufficientemente indicate le prescrizioni da osservare all’interno degli esercizi. Inoltre la maggior parte dei lavoratori, tutti di giovane età, non era stata informata sulle misure anti contagio da attuare sul luogo di lavoro in modo adeguato e sufficiente.

Per le violazioni alle misure anti Covid 19 è stata contestata a ciascun titolare delle attività commerciali la prevista sanzione amministrativa di 400,00 euro, ridotta a 280,00 se pagata entro cinque giorni, con l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività per cinque giorni per la propria regolarizzazione, con segnalazione al Signor Prefetto di Perugia. In uno due locali è stato scoperto anche un lavorato senza contratto: multa pari a 1.615,00 euro, oltre al recupero delle omissioni contributive di competenza dell’INPS e dell’INAIL per la lavoratrice in “nero”, che saranno quantificate da parte degli stessi Istituti.