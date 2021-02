Coronavirus, anche a Deruta test rapido gratuito per gli studenti. Allestita tenda sanitaria

Test rapidi e gratuiti per tutta la popolazione studentesca anche a Deruta dopo l'accordo tra Regione e Federfarma. L’attività di testing e di screening è prevista nella tenda di pronto intervento di Via Allende, messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Deruta, e sarà operativa dal 18 febbraio. Possono usufruire del servizio tutti i giovani dagli 0 ai 19 anni.

“Abbiamo creato le condizioni – afferma il sindaco Michele Toniaccini – perché si possa effettuare un numero consistente di test in piena sicurezza, in uno spazio consono e ampio. Vogliamo dare un’accelerata all’attività di prevenzione. Va proprio in questa direzione, l’intesa con i medici di base che garantisce un numero crescente di test, unica via per arginare la diffusione dell’infezione. Ringrazio per la loro disponibilità i medici di base, la Regione dell’Umbria con cui è pressoché quotidiano il confronto e il supporto, in particolare con il commissario D’Angelo e il direttore Dario. Così come la locale protezione civile che gestisce l’attività nella tenda e l’associazione “La Rosa dell’Umbria” che ha concesso, a titolo gratuito, la struttura”.

Dal 15 febbraio, nella sede del Comune, è stato siglato un accordo fra il Comune di Deruta e il rappresentante dei medici di base di Deruta, Massimo Leandri per l’utilizzo della tenda, sempre a scopo preventivo. I medici, infatti, si sono impegnati a effettuare test rapidi gratuiti su una determinata categoria della popolazione derutese, seguendo un protocollo stabilito con la Regione Umbria, e saranno attivi nella struttura di Via Allende dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.00.