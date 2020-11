Deruta, a Pontenuovo aprono i cantieri per strade sicure: tutti i progetti

Iniziati i lavori per la realizzazione dei marciapiedi nella frazione di Pontenuovo di Deruta, questi prevedono l’abbattimento di numerose barriere architettoniche la creazione di scivoli per disabili che permetteranno agli stessi di passeggiare lungo le vie della frazione. A questi lavori si aggiunge la bitumatura di tutta la sede stradale con relativa regimentazione delle acque. L'Amministrazione Comunale tiene a precisare che “l’abbattimento delle barrie architettoniche costituisce un elemento qualificante e di rispetto per tutta la comunità. Ben consapevole dei gravosi ritardi ereditati al riguardo su questo versante, si manifesta il chiaro intendimento di continuare nell’incessante lavoro di eliminazione delle barriere, considerando ciò uno degli elementi qualificanti il programma di governo”.