Coronavirus, il sindaco di Deruta chiude la primaria: troppi studenti in quarantena

Dopo il contatto con alcuni positivi la maggior parte degli studenti della scuola primaria di Deruta è finita in isolamento in attesa dei tamponi. La stessa dirigente scolaastica si è rivolta al sindaco Michele Toniaccini per prendere dei provvedimenti dull'attività scolastica pesantemente penalizzata e messa a rischio dalla pandemia.

Il primo cittadino ha subito diramato una ordinanza comunale: “A seguito della richiesta della dirigente scolastica e della Asl 1si è reso necessario emanare ordinanza di chiusura della scuola primaria di Deruta per 7 giorni. Il Sindaco e la Giunta comunale sono sempre in stretto contatto con tutti i soggetti coinvolti per un monitoraggio costante dell'evolversi della situazione”. E’ prevista in questi giorni una sanificazione completa del plesso scolastico a carico della direzione didattica competente.