Riaperta la Strada complanare alla E-45 Deruta – Casalina. Un’opera da 510mila euro

Con tanto di cerimonia è stato riaperto ufficialmente il tratto della strada comunale via Tiberina, complanare alla E-45 che collega Deruta a Casalina. L’intervento, per un importo da 510mila euro, fa parte dei lavori intrapresi da Anas per il consolidamento di un pendio in frana lungo la E45, nel comune di Deruta.

La frana, negli anni passati, aveva infatti interessato - oltre alla E-45 - anche la strada comunale, causando importanti dissesti che ne avevano già compromesso la transitabilità, determinandone la chiusura definitiva dall’agosto 2021.

“Questa riapertura – ha affermato il sindaco Michele Toniaccini - ha un grande significato, innanzitutto perché restituisce continuità nella percorribilità a due territori fino a prima divisi e poi perché siamo riusciti a dare concretezza alla nostra volontà di risolvere il problema. Ringrazio Anas Umbria e la Regione Umbria per questa opera che è stata inserita in un progetto più ampio, nell’ambito dei lavori per la E45, segno di un’apertura al dialogo fra Istituzioni ed enti diversi e di collaborazione proficua. Abbiamo trovato in Anas un interlocutore attento, capace di comprendere le esigenze dei territori e di assumersi le proprie responsabilità”.

L’assessore regionale Melasecche ha definito l’opera “fondamentale”: “E’ stata conclusa la parte stradale, ora rimane da completare quella sottostante. Tocchiamo con mano il risultato dell’impegno comune”.

LE OPERE REALIZZATE

Oltre alle opere di consolidamento dell’intero versante, in corso di ultimazione, Anas è quindi intervenuta sul tratto della via Tiberina coinvolto dal movimento franoso realizzando una soletta in calcestruzzo armato lunga 42 metri che poggia su pali interrati fino a 36 metri di profondità. La struttura, simile a un viadotto interrato, consente ora alla strada comunale di autosostenersi anche in caso di movimenti o scivolamenti del terreno sottostante. Anas ha inoltre realizzato la nuova sovrastruttura stradale, le barriere laterali in legno, le opere di consolidamento del muro di sostegno esistente tutte le altre opere complementari necessarie a ripristinare totalmente e in piena sicurezza la circolazione stradale.

L’area in frana occupa circa 3,5 ettari, con un’estensione laterale di 170 metri, longitudinale di circa 230 metri e un dislivello di circa 35 metri. Al piede del pendio interessato scorre il fiume Tevere.

Per la messa in sicurezza definitiva del versante, Anas sta completando la realizzazione di complessi interventi di consolidamento con funzione strutturale e di drenaggio, quali gabbionate su pali, trincee drenanti, cunei drenanti su pali, la sistemazione del fosso e altre opere di consolidamento.

L’importo dei lavori è pari a 2,6 milioni, di cui 510mila euro destinati all’opera di sostegno della strada comunale.