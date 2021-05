Problemi al solaio e cedimenti di intonaco: scuola chiusa dal sindaco di Deruta Toniaccini

Ordinanza del sindaco Michele Toniaccini finalizzata a chiudere temporaneamente la scuola secondaria di primo grado “Goffredo Mameli” per consentire di completare le verifiche tecniche già predisposte in via d’urgenza. La decisione del primo cittadino si è resa necessaria dopo due segnalazioni da parte della Dirigente Scolastica: la prima, dello scorso 20 maggio, a causa della la caduta di parti di intonaco; la seconda per via di strani rumori provenienti dal solaio determinati dalla rottura di alcuni elementi in laterizio nell’intradosso.

“Proprio per garantire l’incolumità della popolazione scolastica e del personale presente nell’edificio – ha spiegato il sindaco - ho ritenuto opportuno procedere con altre indagini strutturali per verificare le reali condizioni dei solai e, contemporaneamente, emanare l’ordinanza di chiusura della scuola. Mi è stato comunicato che la dirigente concluderà l’anno scolastico in dad, non perdendo così ulteriori giorni di scuola”.

Alcuni lavori di manutenzione sono già iniziati, altri saranno decisi nei prossimi giorni dopo i sopralluoghi. E’ stato, così, demandato alla squadra operai di provvedere ad eseguire interventi di impermeabilizzazione dei lucernai presenti sul tetto posti in corrispondenza del corridoio, al fine di evitare eventuali e ulteriori infiltrazioni.“Sebbene ciò non influisca sulla staticità del solaio – è emerso dal sopralluogo - tuttavia non si può escludere, a priori, un possibile distacco di alcune parti di intonaco e/o dei laterizi sopra citati (cosiddetto sfondellamento), che potrebbero non essere sostenute dal controsoffitto presente, con conseguente caduta a terra”.