Tragedia mentre potano una pianta, il figlio muore davanti agli occhi del padre

Tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 10 aprile a Deruta. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 42 anni, residente nel comune di Deruta, è morto durante la potatura di una pianta. L'uomo era al lavoro insieme al padre.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'attrezzo usato per la potatura dall'uomo nel cestello sarebbe venuto accidentalmente in contatto con dei cavi dell'alta tensione e la scarica elettrica avrebbe raggiunto il figlio che manovrava da terra. Illeso il padre.

Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il 42enne, purtroppo senza successo. Indagini in corso.