Deruta punta sulle frazioni: nuovi marciapiedi e aiuole, orcio in terracotta donati dai ceramisti

Inaugurati dall'amministrazione comunale i nuovi marciapiedi e le nuove aiuole spartitraffico, con decoro urbano, nelle frazioni di Casalina e Ripabianca a Deruta. I lavori erano iniziati a settembre del 2020 e sono stati realizzarti nel rispetto della messa in sicurezza della viabilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, aumentando e adeguando i percorsi pedonali all'interno dell'abitato. Nel complesso sono stati investiti 80 mila euro.

Da sottolineare, nella frazione di Ripabianca, l’impegno degli artigiani del luogo che hanno realizzato in terracotta un orcio, posizionato al centro dell’incroci con uno scopo identitario che riconosce Ripabianca come paese della lavorazione della terracotta. “Questi interventi hanno cambiato il volto delle due frazioni. I lavori – ha detto Michele Toniaccini Sindaco di Deruta - sono stati lunghi e complessi, ma oggi possiamo essere

soddisfatti del risultato raggiunto a favore dei cittadini di Casalina e Ripabianca. La nostra Giunta è una squadra che lavora insieme per il bene della comunità”. Per quanto riguarda la frazione di Casalina ad esprime forte soddisfazione è stata Eleonora Todini: “Grazie a tutti. Questi marciapiedi per me rappresentano una nuova autonomia, con la mia carrozzina potrò spostarmi in sicurezza”.