Deruta, Umbra Acque pronta ad investire oltre 600mila euro: ecco i lavori presti

Umbra Acque investirà 673mila euro per il piano degli interventi triennale 2020-2023 nel comune di Deruta. Le opere riguardano sia il comparto acquedottistico, sia quello fognario. “Si tratta – affermano il sindaco Michele Toniaccini e il vicesindaco Giacomo Marinacci, con delega ai Lavori pubblici – di interventi che vanno a migliorare il livello dei servizi, ad efficientare e potenziare le reti idrica e fognaria. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e migliorare l’intera rete”.

Sono previsti il potenziamento, mediante rifacimento della condotta, della rete idrica di via Maturanzio per un importo complessivo di circa 30mila, nonché le estensioni del servizio idrico ad aree non servite a Casalina e Ripabianca (intervento già terminato) e a Castelleone e Montecchio da Capo per un importo complessivo di 166mila euro. A questi interventi si aggiungono quelli sulla rete fognaria che prevedono lo spostamento di una fognatura a Ripabianca e il completamento del sistema di collettamento in località Casalina e Ripabianca, per i quali è previsto un costo complessivo di circa 477.000 euro.

L’intervento di collegamento fognario a Colle di Bettona per l’importo di 365.000 euro interesserà il territorio derutese, in quanto avrà come recapito finale il depuratore di Comunanza. Alle precedenti attività si devono sommare anche gli interventi relativi al piano di riduzione delle perdite, che saranno definiti a seguito di specifici studi.