Deruta, punta sulla sicurezza delle strade: nuovo impianto di illuminazione eco-sostenibile

Il Comune di Deruta ha deciso di puntare su sicurezza e risparmio energetico per quanto riguarda la sicurezza stradale all'interno del proprio comune. Un esempio è in Via Bartolomeo Caporali, strada molto transitata che collega Deruta e Fanciullata a Sant'Angelo di Celle dove partiranno i lavori per estendere la pubblica illuminazione con tecnologia LED a basso consumo energetico, è in Via Bartolomeo Caporali. “Si tratta di un intervento – spiegano gli amministratori del comune di Deruta - importante che si colloca nell’ambito di un più vasto impegno dell’Amministrazione Comunale volto all’estensione dell’illuminazione pubblica, con una particolare attenzione alle frazioni periferiche. Una politica volta al miglioramento dei servizi tenendo presente il tema della sostenibilità ambientale e della sicurezza".