Il Questore impone il Daspo a due violenti a Deruta: locale notturno vietato per un anno. Maxi multa se non rispettano il divieto

Per la durata di un anno a due violenti sarà vietato l’accesso ad un locale di pubblico spettacolo, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso dopo che si erano resi protagonisti di un'aggressione brutale ai danni di un altro giorna, anno fa a Deruta. Per questi motivi, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi scontri, il Questore della Provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha adottato 2 DASPO “WILLY”. Dalla Questura hanno spiegato che queste misure di prevenzione, particolarmente importanti e incisive, "rientrano nella categoria più ampia dei divieti di accesso ad aree urbane (DACUR). La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro".