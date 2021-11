Blitz dei carabinieri e dell'ispettorato del Lavoro a Deruta: chiuso locale, lavoravano in nero e prendevano reddito di cittadinanza

Chiusura per 15 giorni di un esercizio commerciale nel Comune di Deruta, denunciato il titolare e deferire altre tre persone che a vario titolo lavoravano all’interno del locale. E' questo il bilancio dell'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Todi insieme al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia. In particolare, il gestore è stato denunciato per le ipotesi di aver omesso di sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria due lavoratori, di non aver distribuito i prescritti dispositivi di protezione e di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi aziendali in modo non conforme alle caratteristiche previste.

Gli altri tre dipendenti sono stati deferiti per lavoro in “nero” e per aver percepito indebitamente nell’anno in corso il “Reddito di Cittadinanza”, per un importo complessivo di 16mila circa. Pesantissime le sanzioni al termine dell'indagine dell'Arma: violazioni amministrative e ammende per un totale di 30mila euro. In corso di valutazione ulteriori irregolarità inerenti alle violazioni in tema di COVID-19.