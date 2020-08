Deruta, l'annuncio del sindaco: "Nuovo caso di Covid, è un giovane tornato dal mare"

“La responsabile del Servizio Igiene Pubblica Media Valle del Tevere mi ha segnalato, nel tardo pomeriggio di oggi, un caso positivo al Covid 19, a Deruta". L'annuncio porta la firma del sindaco di Deruta Michele Toniacini che ha diramato un bollettino. "Si tratta di un giovane - ha spiegato il sindaco - rientrato da pochi giorni da una vacanza al mare. Per il giovane, i suoi familiari e uno zio con cui lo stesso è venuto a contatto, ho emesso una ordinanza di contumacia che è stata già consegnata dalla Polizia Municipale. Al momento, è un caso isolato e sono stati ripercorsi tutti gli spostamenti e i contatti avuti".

Il sindaco si è anche confrontato con il padre del giovane per accertarsi di persona sullo stato di salute che al momento non desta preoccupazione. "Sarà mia premura mantenermi - ha concluso - in contatto con la famiglia, non solo per monitorare lo stato di salute, ma anche per assicurare a tutta la famiglia la mia vicinanza e quella della giunta. Invito tutta la cittadinanza a mantenere alta la guardia, a osservare le regole anti Covid, a partire dal distanziamento e l’uso della mascherina laddove necessaria: strumenti che ci consentono di guardare al futuro con ottimismo e fiducia. Non ci deve essere alcun allarmismo, ma solo una chiara consapevolezza che bisogna fare ancora molta attenzione e osservare tutte le regole”.