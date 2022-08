Deruta, scatta la Tari 2022: ecco come fare per le domanda per le agevolazioni

Sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Deruta, i due distinti avvisi con cui è possibile richiedere agevolazioni per il pagamento della Tari 2022. Lo rende noto il Comune di Deruta, precisando che i due avvisi riguardano le utenze domestiche e non domestiche. Le domande per la richiesta di agevolazione dovranno pervenire entro il prossimo 31 agosto. Il bando utenze non domestiche

Il Comune concede riduzioni della TARI alle Utenze non Domestiche che abbiano subito chiusure, restrizioni dell'attività o effetti negativi per una contrazione generale dei consumi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il bando utenze domestiche

Il Comune di Deruta, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti tenuti al pagamento della TARI che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.