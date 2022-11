Fontivegge, filmato mentre gira per la città con un ciclomotore rubato: denunciato

Il personale del Nucleo decoro urbano di Fontivegge ha rinvenuto un ciclomotore rubato e denunciato una persona per ricettazione.

Gli agentidopo aver rintracciato il ciclomotore hanno provveduto a contattare il proprietario e riconsegnargli il mezzo.

Attraverso la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza della città, gli agneti hanno individuato un uomo che risultava in possesso del ciclomotore rubato. Dall’esame dei filmati e da alcuni elementi distintivi del mezzo, gli agenti accertavano che lo stesso era proprio quello oggetto di furto.

Nel corso delle successive indagini veniva identificato il soggetto individuato, un tunisino classe 1982, con diversi precedenti di polizia a proprio carico; lo stesso risultava già conosciuto al personale del Nucleo in quanto già in passato denunciato per invasione di edifici.

Il tunisino è stato denunciato per il reato di ricettazione ed è stata anche richiesta la misura cautelare della custodia in carcere.