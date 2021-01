"Aiuto, la mia fidanzata ha un malore", ma è la ex che non gli risponde al telefono e sta benissimo: denunciato

Chiama la polizia per chiedere aiuto. E dice che la fidanzata ha un malore. Così scatta l'allarme, con gli agenti e i vigili del fuoco che si fiondano nella casa segnalata dal cittadino peruviano di 23 anni per soccorrere la ragazza. E qui c'è la sorpresa. Una volta aperta la porta, i soccorritori trovano la ventenne. Sta benissimo ed è in compagnia di un 22enne originario dell'Ecuador.

La realtà è che la giovane è l'ex del 23enne e non gli rispondeva più al telefono. Il cittadino peruviano è stato identificato e denunciato per procurato allarme.