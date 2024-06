Profumi, doccia schiuma e cibo nel sacco della spazzatura: denunciati per ricettazione

Si aggirano per piazza del Bacio con un sacco della spazzatura pieno di profumi, doccia schiuma, saponi e generi alimentari e finiscono denunciati per ricettazione.

I due rumeni di 34 e 31 anni sono stati notati in piazza del Bacio da un poliziotto fuori servizio che si è insospettito in quanto i due giravano con un sacco della spazzatura. L'agente ha subito chiamato i colleghi che erano in servizio nella zona per dei controlli del territorio disposti nel quartiere di Fontivegge per prevenire i furti, lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori, il personale della Polizia di Stato di Perugia.

I due uomini, con diversi precedenti di polizia, sono stati avvicinati e trovati in possesso di numerosi articoli per la cura della persona e alimentari dei quali i due uomini non sono stati in grado di provare il legittimo acquisto e per questo sono stati denunciati per il reato di ricettazione.