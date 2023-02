Perugia, chiama la Polizia per segnalare un'aggressione, ma finisce denunciata per furto

Chiama la Polizia per denunciare un'aggressione, ma finisce denunciata per furto. Gli agenti sono intervenuti in via Mario Angeloni per un furto effettuato da una italiana di 33 anni ai danni di un nigeriano 32enne.

I poliziotti hanno sentito la donna, la quale ha dichiarato di aver subito il furto di un oggetto da parte del 32enne, il quale a sua volta ha spiegato di essere stato avvicinato dalla donna che, dopo avergli chiesto in prestito del denaro, gli aveva sottratto una banconota dalle mani. Ha inoltre riferito che la donna aveva poi simulato un’aggressione, iniziando a gridare ad alta voce. A quel punto, per indurla a restituirgli il denaro, le aveva sottratto un oggetto. Nello zaino della donna gli agenti hanno ritrovato i soldi sottratti all'uomo.

Accompagnati in Questura per l’identificazione e gli accertamenti, è emerso che la donna era inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Perugia, emesso lo scorso 10 gennaio ed è stata denunciata per il reato di furto aggravato e inosservanza del provvedimento di divieto.

Denunciato anche l'uomo esercizio arbitrario delle proprie ragioni.