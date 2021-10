Perugia, truffatori a caccia di vittime: intervento lampo della polizia, bloccati

Caccia al truffatore, in due bloccati dalla polizia di Perugia. Gli agenti hanno denunciato per truffa aggravata in concorso due 24enni, uno originario di Mantova e con a carico precedenti di Polizia per reati di rapina e furto, il secondo originario di Bergamo, con precedenti di Polizia per reati di truffa in particolare a danno di persone ultraottantenni.

I due, spiega la Questura di Perugia, bussano alle porte spacciandosi per tecnici del gas e proponendo la vendita di apparecchiature per rilevare le fughe. Un anziano è caduto nella trappola. I due sono riusciti a raggirarlo e a prendergli 00 euro per l’acquisto e montaggio di un rilevatore di gas del valore commerciale di poche decine d’euro. Ad incastarli la foto del contratto sottoscritto dal 76enne conservata nella memoria del cellulare.

A lanciare l'allarme è stato un 34enne. Il ragazzo ha allertato la polizia di Perugia dopo la visita di un giovane con accento del nord che ha tentato di raggigarlo con lo stesso sistema.