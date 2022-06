LA SEGNALAZIONE Via Magno Magnini non è una strada ma un tratturo pericoloso: la rabbia dei residenti che da anni aspettano i lavori (le foto)

Questa non è una strada, suvvia, al massimo è un tratturo: buche, avallamenti, canali e quando piove - purtroppo poco di questi tempi - diventa un canale pericoloso da guadare. Ci troviamo in un tratto specifico di via Magno Magnini, a Perugia, Ci hanno scritto alcuni residenti inviadoci delle foto chiare sullo stato di salute di questa strada. "Sono decenni che non rimettono mano al rifacimento della strada..ed ormai è diventata impraticabile!! Spero che possiate dare risalto alla situazione... magari così il cantiere comunale prima o poi arriverà". Il nostro appello all'assessore e al sindaco per una pianificazione e un intervento d'urgenza per sanare questa situazione pericolosa e degradante.