Perugia, a tutto gas lungo via Settevalli: cocaina e soldi in auto, 22enni denunciati

Inseguiti, fermati e beccati con la cocaina. Gli agenti della polizia di Perugia hanno denunciato due 22enni, di origini albanesi e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per uno dei due, risultato irregolare in Italia, è scattata anche l'espulsione.

I due sono stati fermati nel cuore della notte lungo via Settevalli. I poliziotti hanno notato l'auto che sfrecciava a tutta velocità e l'hanno inseguita. Durante il controllo sono saltati fuori 2500 euro in contanti e 4 ovetti con dentro della cocaina.

I 22enni sono stati portati in Questura e denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La cocaina e i soldi sono stati sequestrati. Per uno dei due, risultato irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per il suo allontanamento dall’Italia da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia.