Sorvegliato speciale in giro la moto senza patente

In giro con la moto senza patente: 33enne sorvegliato speciale fermato e denunciato dalla polizia. L'uomo è stato scoperto dagli agenti del commissariato di Città di Castello durante un posto di blocco in via Bologni.

Il 33enne era al volante di una moto senza aver mai preso la patente. Dagli accertamenti è emerso che era gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Città di Castello.

Il 33enne è stato denunciato ai sensi dell’articolo 73 del Codice antimafia che, in questi casi, prevede la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni.