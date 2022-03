Si presenta in Questura e dice di aver smarrito il passaporto: denunciato ed espulso

Il trucco non funziona e gli agenti della polizia di Perugia denunciano un 37enne di origini egiziane, irregolare sul territorio e inottemperante all’ordine del Questore di lasciare lo Stato.

Il 37enne si è presentato qualche giorno fa in Questura per denunciare lo smarrimento del passaporto. Ma i controlli portano alla luce la verità. L’uomo, entrato irregolarmente in Italia lo scorso febbraio, è inottemperante all’Ordine del Questore di Siracusa di lasciare il territorio nazionale.

Il 37enne, che per eludere i controlli di polizia era solito utilizzare delle false identità, è stato denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per rendere operativa la sua espulsione dal Paese.