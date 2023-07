Indagini per il furto in casa fanno scoprire villa abusiva con piscina e viale padronale

Denuncia un furto in casa, arrivano i Carabinieri che indagano e scoprono che la villa con piscina dove è avvenuto il furto, sulla carta, sarebbe una rimessa agricola. E scatta la denuncia per abuso edilizio e falso.

Sotto processo i due proprietari dell’immobile, e i tre progettisti dei lavori. Gli imputati, difesi dagli avvocati Eugenio Zaganelli e Macario, quest’ultimo del foro di Arezzo, sono accusati di falsità materiale (i proprietari dell’immobile) perché “nell’istanza di rilascio di permesso a costruire ed elaborati allegati, presentata il 21 settembre del 2017 al Comune di Citerna, attestavano falsamente che i lavori edilizi riguardanti la ristrutturazione di un annesso agricolo da adibire ad attività agrituristica” in realtà erano già stati realizzati proprio per costruire una mega villa con piscina, cancello padronale e viale alberato.

Per i due proprietari anche l’accusa di aver apposto “il cartello di cantiere riportante i riferimenti dell’attività edilizia”, così come prevede la legge”, effettuando lo “sbancamento di terreno per la realizzazione di una rampa di accesso al garage”.

La denuncia di furto sarebbe arrivata a domanda inoltrata, ma a lavori di fatto finiti e questo avrebbe innescato l’indagine dei Carabinieri e la scoperta del falso e dell’abuso edilizio.

I progettisti sono accusati di falsità per avere “in concorso tra loro” rappresentato “falsamente nella relazione tecnica di asseverazione e negli elaborati tecnici, progettuali e fotografici”, allegati all’istanza presentata in Comune, “che i lavori edilizi riguardanti la ristrutturazione di un annesso agricolo da adibire ad attività agrituristica” erano “da eseguire, mentre in realtà risultavano già realizzati”.

False dichiarazioni che avrebbero indotto in errore il responsabili dell’ufficio comunale che rilasciava il permesso a costruire.