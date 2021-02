Rimosso a tempo di record il frigo abbandonato sulla scarpatina del Cva dei Rimbocchi

Rimosso quel frigo abbandonato sulla scarpatina del Cva dei Rimbocchi. A seguito della segnalazione apparsa sulle colonne di Perugia Today, c’è chi si è sentito in dovere di precipitarsi a raccoglierlo e portarlo in luogo idoneo (in pagina il ‘prima’ e il ‘dopo’).

A poche ore di distanza dalla nostra denuncia, la Gesenu (a meno di informazioni che attestino il contrario) si è recata in loco per procedere come di dovere.

Certo che sarebbe bello se proprio l’autore, colpito nella sua (in)sensibilità ambientale, fosse tornato sui propri passi e avesse provveduto a compiere un atto riparatore. Dubitiamo che questo sia avvenuto, ma ci piace pensarlo. Proprio per la convinzione nel ravvedimento operoso del reprobo. Ottimismo da educatore, maturato in tanti anni di persuaso insegnamento.

Passando ieri mattina, per non cedere all’inerzia motoria da divieti pandemici, l’Inviato Cittadino ha buttato lì un’occhiata, invero con scarsa fiducia. Constatare che l’obbrobrio era stato rimosso ha reso più luminosa una giornata, già baciata dal sole di una precoce primavera.