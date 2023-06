Bottiglie rotte incastrate sotto le ruote delle auto, risveglio tra i rifiuti in centro storico

Bottiglie intere incastrate sotto le ruote delle auto in sosta, bicchieri di plastica con cannuccia gettati ovunque, bottiglie rotte e vetri per strada. Le notti perugine, con l'arrivo dell'estate, si allungano e lasciano una scia di rifiuti ovunque. Non mancano siringhe sporche di sangue abbandonate dopo l'uso (prontamente rimosse dal servizio Gesenu dopo la segnalazione, merito a loro).

"La mattina si incontra sempre un tappeto di vetro, pericolosissimo per tutti, bambini e animali in particolare - racconta un residente del centro storico - Eppure c'è l'ordinanza che vieta la vendita di bevande in vetro dopo una certa ora. I cassonetti si riempiono in un attimo e tutto viene abbandonato dove capita, magari dopo aver infranto le bottiglie a terra".

Molte le segnalazioni di cocktail serviti in bicchieri di plastica che poi vengono abbandonati sulle panchine dei gardinetti oppure sulle scale delle abitazioni.

"L'altra mattina nell'area di sosta davanti ai Tre Archi abbiamo trovato bottiglie integre o cocci incastrati sotto le ruote delle auto - rice un cittadino - Se l'automobilista partiva senza essersi accorto dei vetri ci poteva rimettere gli pneumatici".

I resti delle serata alcoliche vengono abbandonati anche negli sportelli delle forniture di luce e gas, agli angoli dei palazzi o, semplicemente, per strada.

Sono ricomparse anche le siringhe usate e lasciate per strada, o infilate negli anfratti dei muri.