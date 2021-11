Degrado urbano a Fontivegge, controlli e sgomberi in via Oddi Sforza e nel parcheggio Inps

Sopralluoghi a caccia di abusivi e per controllare le condizioni di alcuni stabili fatiscenti a Fontivegge.

Impegnati nei controlli agenti del nucleo decoro urbano della Polizia locale del Comune di Perugia e personale della Polizia di Stato. Presente anche Lorenzo Mattioni, capogruppo della Lega a Perugia.

Le ispezioni hanno riguardato la famosa palazzina di via Oddi Sforza, un secondo condominio in via del Bucaccio e gli anfratti del parcheggio di proprietà Inps in via Mario Angeloni.

Gli immobili, più volte sgomberati, sono utilizzati come rifugi d’emergenza da sbandati, senza tetto, immigrati irregolari e spacciatori per il loro traffici, facilitati dalla scarsa frequentazione da parte di cittadini e passanti.

L’ultimo intervento di sgombero un paio di settimane fa, con il ritrovo di giacigli improvvisati.