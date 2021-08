Degrado e paura a Fontivegge, filma e minaccia i Carabinieri e i residenti

Telefono in faccia ai militari che effettuavano il controllo con minaccia di sporgere querela in caso di pubblicazione delle foto

Degrado e paura a Fontivegge. Lo denuncia Lorenzo Brunetti, residente storico del quartiere, che alle ore 23.50 in piazza del Bacio si è imbattuto in un gruppetto di sudamericani intenti a consumare birra su una panchina del parco con musica alta e schiamazzi.

All'arrivo dei Carabinieri "un ragazzo del gruppo che seccato per la procedura di identificazione a suo carico, punta il proprio telefono in faccia al carabiniere, iniziando a filmare l’intero Intervento e minacciando denuncia a mio carico se le immagini verranno pubblicate" scrive Brunetti sui social.

"Il fatto seppur per la cronaca di minima rilevanza e risoltosi senza particolari complicazioni, diventa simbolico perché per la prima volta si fotografa lo scontro di interesse, tra chi manifesta sfacciatamente intolleranza alle regole e l’amministrazione comunale, che con ordinanze ad hoc per Fontivegge, cerca in tutti i modi di eliminare degrado, abuso di alcool e violenza legata allo spaccio di droga" conclude Brunetti.