Completati i lavori all’accesso del Cimitero civico di Monterone. Una Pasqua per festeggiare un intervento lungamente auspicato

Completati i lavori all’accesso del Cimitero civico di Monterone (Cimitero Nuovo). Una Pasqua per festeggiare un intervento lungamente auspicato.

Non è stata operazione semplice, ma finalmente ne siamo venuti a capo. Quei ripiani e quelle tre rampe di accesso sulla destra erano impraticabili. E pericolose, sia per le lacune dei gradini, sia per le lastre sollevate dei ripiani. Una situazione particolarmente insidiosa, specie per la popolazione anziana, abituale frequentatrice dei luoghi.

Il lavoro è stato effettuato ad arte. Sostituiti le alzate, i gradini ammalorati, le lastre spezzate o mancanti. E poi attenzione al lato estetico: difatti i travertini sono stati ripuliti a forza di lancia a pressione, per toglierne le muffe e le concrezioni scure, omogeneizzandole al bianco di quelli nuovi.

Riposizionate e sistemate alla meglio le sei conche (fittili e cementizie) poste sul ripiano a destra. Peccato che restino desolatamente vuote. Non costerebbe molto mettervi dei fiori stagionali. O anche qualche piantina sempreverde.