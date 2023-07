Morto sotto processo per mancato versamento degli alimenti: senza certificato è ancora imputato

Irreperibile già in fase di denuncia per essere sparito senza versare il mantenimento alla moglie e ai figli. Irreperibile durante le indagini e per tutto il processo, che non si può chiudere nonostante l’imputato sia deceduto, in quanto non si riesce a ottenere un certificato di morte.

L’imputato, difeso dall’avvocato Carla Pennetta, di ufficio perché da irreperibile non ha mai nominato un difensore di fiducia, è stato denunciato dalla ex moglie per il mancato contributo economico deciso dal giudice in fase di separazione.

Si sono svolte diverse udienze, alle quali l’uomo non si è mai presentato in quanto non si è mai riusciti a notificare gli atti processuali. Fino all’udienza di un anno fa, quando la ex moglie ha riferito che l’imputato era deceduto.

Da quel momento è stato un susseguirsi di richieste di produzione del certificato di morte, che nessuno ha potuto produrre. Tanto meno l’avvocato che dopo aver interrogato la banca dati ministeriale si è sentita rispondere: “Inesistente”.

L’udienza di oggi è stata rinviata in quanto la Procura di Perugia non aveva ancora ottenuto il certificato e il fascicolo processuale non era stato portato in Tribunale.