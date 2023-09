Operaio lavora sul ponteggio senza autorizzazione e ubriaco: datore di lavoro assolto dall'accusa di omicidio colposo

Il datore di lavoro non è responsabile della morte del dipendente quando quest’ultimo si mette al lavoro ubriaco e su un piano rialzato dove non doveva lavorare.

È quanto deciso dalla Corte d’appello di Perugia che ha assolto l’imputato per la morte del lavoratore avvenuta a seguito di infortunio sul lavoro, in quanto è stato accertato che la vittima avrebbe “volontariamente svolto una attività rischiosa, estranea all’attività lavorativa che le era stata commissionata dal datore di lavoro e che non necessitava di particolari cautele preventive per il suo svolgimento, dando così un preponderante contributo causale alla verificazione dell’evento morte, avvenuto per causa accidentale”.

Il caso finito in appello riguardava il decesso di un lavoratore “incaricato di svolgere lavori di smerigliatura delle travi del piano terra dell’abitazione dell’imputato” che “era precipitato da una scala posta su un piano rialzato da una altezza di dieci metri decedendo sul colpo”. Dagli atti processuali, però, era emerso che l’operaio “non era tenuto a compiere alcuna attività lavorativa su un piano rialzato né era stato dimostrato che vi fosse una attività lavorativa in corso su tale piano”.

Dagli “accertamenti tecnici effettuati si era rilevato che la vittima versava in condizioni di alterazione psico fisica dovuta all’assunzione di dosi elevate di alcool”. Secondo i giudici, infine, “per l’esecuzione di tale attività non era necessario predisporre particolari accorgimenti quali imbracatura, caschi e calzature antisdrucciolo non ricorrendone i presupposti per le caratteristiche e le modalità di lavoro oggetto dell’incarico”.

Da tutto questo conseguiva l’assoluzione del datore di lavoro.