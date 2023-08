Caos nel parcheggio della discoteca: scattano i Daspo

Caos nel parcheggio di una discoteca, la polizia di Città di Castello ha emesso 6 Daspo nei confronti di quattro cittadini stranieri e due cittadini italiani, di età compresa tra i 20 e i 28 anni.

Nei confronti di tre dei protagonisti della rissa, per la durata di 2 anni, sarà vietato l’accesso al pubblico dell’esercizio teatro dell’evento, nonché interdetto lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze. Ad altri due, invece, il divieto avrà la durata di 1 anno e 6 mesi. All’ultimo, infine, sarà interdetto l’accesso al locale pubblico, nonché lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze per la durata di un anno.

La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.