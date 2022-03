Liti e risse davanti ai locali a Perugia e Deruta, 5 Daspo per i facinorosi

Rissa davanti al locale, il questore di Perugia ha emesso 2 provvedimenti di divieto di accesso per la durata di 2 anni, nonché il divieto di stazionamento nelle sue immediate vicinanze a carico di due giovani con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti.

Le misure sono state disposte dal Questore dopo l'aggressione avvenuta l'11 settembre del 2021 ai danni di un 22enne che aveva riportato una ferita all’occhio. La violenza era scaturita da futili motivi dovuti all’occupazione di un posto, a dire degli aggressori, già prenotato.

Lo stesso provvedimento è stato emesso anche a carico di altri 3 uomini ai quali è stato fatto divieto di accesso in un locale di Deruta, rispettivamente per 6 mesi, 18 mesi e 2 anni. Per quest’ultimo è stato disposto anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze del locale. I Daspo urbani sono stati emessi per una rissa avvenuta lo scorso 2 maggio, probabilmente a seguito di assunzione di alcool, nello spazio antistante l’esercizio.