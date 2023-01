Aggredisce un automobilista, per 1 anno lontano dai luoghi delle manifestazioni sportive

Aggredisce un automobilista e viene raggiunto dal Daspo. Il questore di Perugia ha emesso il divieto di partecipazione e accesso alle manifestazioni sportive a carico di un 40enne che lo scorso 30 marzo a seguito di una lite si era reso protagonista di una violenta aggressione nei confronti di un automobilista.

Il 40enne, durante i controlli da parte degli agenti intervenuti, aveva continuato a tenere una condotta oppositiva, spintonando, minacciando, insultando i poliziotti e ostacolando il normale svolgimento delle attività. Durante il controllo, inoltre, era stato trovato in possesso di un taglierino del quale non era stato in grado di giustificare il possesso.

Al termine dei controlli di polizia, vista la gravità della condotta tenuta e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il Questore di Perugia a vietare all'uomo l’accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato e le amichevoli delle squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici iscritte alla F.I.G.C. per la durata di 1 anno.

All’uomo sarà, altresì, interdetto, a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva, l’accesso e lo stazionamento nei luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici degli impianti sportivi.