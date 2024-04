Incarico al direttore generale di Arpa, assolta la ex giunta regionale: non c'è danno erariale

La Corte dei conti dell’Umbria ha assolto Walter Ganapini, Catiuscia Marini, Carla Casciari, Fernanda Cecchini, Vincenzo Riommi, Silvano Rometti, Stefano Vinti, Fabio Paparelli, Cinzia Balorchia, Daniela Rossi, Catia Bertinelli, Giampiero Antonelli, Stefano Strona e Stefano Guerrini dall’accusa di aver arrecato un danno erariale all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente Umbria (Arpa) per la continuazione dell’incarico di direttore generale successivamente al raggiungimento dell’età pensionabile.

I citati in giudizio della Procura contabile erano difesi dagli avvocati Rossella Ognibene, Luigi Guerrieri, Nicola Pepe, Patrizia Bececco, Delfo Berretti, Federica Pala, Enrico Menichetti, Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati, Rebecca Santoro e Francesco Maria Falcinelli. Secondo la Procura il danno sarebbe derivato dalla violazione “della normativa in materia di divieto di conferimento di incarichi pubblici a soggetti in quiescenza”, e nel caso di specie con una “prassi elusiva di tale divieto, consistente nell’assegnare incarichi a soggetti prossimi al pensionamento”. Il danno era stato quantificato in 288.466,18 euro. La vicenda aveva avuto anche un risvolto penale per abuso d’ufficio, che era stato archiviato.

Secondo i giudici contabili, però, non vi è stata alcuna violazione di norme in materia, in quanto la giunta regionale aveva chiesto un parere legale sulla possibilità di prolungare l’incarico per un quinquennio, sapendo che dopo tre anni il direttore sarebbe andato in pensione. Il parere era stato favorevole. Nel frattempo sono intervenute diverse sentenze, anche a livello europeo, chiarendo che il divieto di assumere incarichi riguarda persone già in pensione e non che raggiungano tale limite nel corso dell’incarico. Se si fosse trattato di una proroga ci si sarebbe trovati di fronte ad un illecito.

Per i giudici, infine, “in definitiva, da quanto sopra esposto emerge la sostanziale mancanza di antigiuridicità della condotta dei convenuti, il che comporta, oltre all’inesistenza del danno per l’erario, il rigetto della domanda”.