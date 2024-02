Sanità, appalti e soldi pubblici nel mirino della Procura contabile regionale: "Contrastare inefficienza e sprechi"

“La magistratura contabile opera per il bene comune perché il contrasto all’inefficienza ed agli sprechi permette di incrementare sia la quantità che la qualità dei servizi resi ai cittadini” ha ribadito Rosa Francaviglia, procuratore regionale della Corte dei conti, nel suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

L’attività della Procura contabile è stata particolarmente intensa e si è connotata per un ulteriore incremento degli importi azionati in giudizio (da 17.964.461,10 euro per l’anno 2022 a 20.495.851,67 di euro per l’anno 2023) a seguito di 63 atti di citazione (nel 2022: 61) nei confronti di 155 convenuti (nel 2022: 156). Sono stati, altresì, promossi due giudizi per resa di conto. Sono stati emessi 71 inviti a dedurre (nel 2022: 78) nei confronti di 203 invitati (nel 2022: 231) di cui otto sono stati archiviati per intervenuta refusione del danno pubblico.

La Procura regionale ha ricevuto 1.471 esposti, segnalazioni ed informative erariali (nel 2022: 1.331), inclusi 470 decreti di equa riparazione (nel 2022: 361), di cui per 1.283 (nel 2022: 1.160) si è provveduto alla archiviazione immediata per difetto dei requisiti di specificità o concretezza o per manifesta infondatezza. Sono state indagate vicende ad elevata criticità erariale con particolare riguardo alla commissione di reati, alla sanità, alla cattiva gestione del patrimonio pubblico, agli appalti, alla contrattualistica, all’urbanistica, all’indebita percezione di contributi e finanziamenti pubblici, alle società partecipate.