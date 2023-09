Cda della Vus cacciato dopo le elezioni, condannati in sette per danno erariale

La rimozione dei membri del consiglio di amministrazione della Valle Umbra Servizi ha portato a un danno erariale di 40mila euro che gli amministratori pubblici dovranno risarcire.

La Corte dei conti ha accolto parzialmente la richiesta della Procura contabile e condannato Attilio Gubbiotti, Giuliano Boccanera, Enrico Valentini, Elisa Sabbatini, Manuel Petruccioli e Giovanni Bontempi al pagamento di 2.860,21 euro ciascuno, mentre Stefano Zuccarini dovrà pagare 20.021,50 euro, in favore di Valle Umbra Servizi spa, per colpa grave e non per dolo. Rigettata la domanda proposta nei confronti di Luigi Titta.

Secondo la Procura contabile la transazione a favore degli ex membri del consiglio di amministrazione rimossi nell'agosto del 2019, dopo appena un anno dalla nomina, dall'assemblea dei soci per iniziativa di un gruppo di sindaci di centro destra, non sarebbe stata regolare e avrebbe procurato un danno erariale.

Secondo le difese degli amministratori, gli avvocati Giada Tenca, Roberto Quirini, Alessandro Longo, Francesca Rosaria Romaniello e Michele Tavazzi, si sarebbe trattato di un atto legittimato dalla legge sullo spoils system, con tanto di pareri legali, uno redatto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del consiglio dei ministri. I difensori avevano anche eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che se ne dovesse occupare il giudice ordinario.

Il danno erariale sarebbe configurato dalla somma versata, in virtù di un accordo di riservatezza, ai membri dell'allora Cda sostituiti (Lamberto Dolci e Daniela Riganelli) per evitare contenziosi civili. Secondo la Procura si tratterebbe di un “pericoloso precedente” e che i sindaci “erano consci, anche sulla base dei diversi rilievi, della antigiuridicità del loro comportamento”. Tesi che non è stata recepita interamente dai giudici che hanno optato per la colpa e non per il dolo.

La Corte dei Conti aveva ricevuto un esposto di Stefania Filipponi, ex difensore civico e rappresentate di Impegno Civile. In assemblea Vus c’era stato lo strappo dell’allora sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, dei Comuni della Valnerina e portando all’astensione del sindaco di Montefalco.

I giudici contabili hanno disposto anche la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei soggetti condannati.