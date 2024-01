Fa causa alla Regione per i danni dopo l'investimento di un cinghiale, ma la strada è di competenza dell’Anas: niente risarcimento

Fa causa alla Regione per i danni all’auto dopo lo scontro con un cinghiale, ma la strada è di competenza dell’Anas: niente risarcimento.

La vicenda nasce a seguito di un incidente con un cinghiale da parte di un’automobilista. La proprietaria dell’auto la porta in carrozzeria e poi cede il credito all’autofficina che a sua volta si rivale sulla Regione Umbria per il pagamento della somma occorsa per le riparazioni. L’ente non paga e si finisce davanti al giudice di pace che accoglie la richiesta dell’autocarrozzeria, ma attribuendo solo il 60% per cento alla responsabilità della Regione, cioè al pagamento di 2.066,40 euro. In appello la sentenza viene ribaltata in quanto non sarebbe stata fornita “adeguata prova della colpa della Regione Umbria” e scatta il ricorso per Cassazione da parte dell’autofficina.

I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso sulla base del fatto che l’incidente è avvenuto lungo “una strada di competenza dell’ANAS e non della Regione” e che, quindi, “non vi è colpa specifica della Regione Umbria nella mancata adozione di accorgimenti generalizzati, ossia su ogni tratto viario, atti ad impedire gli attraversamenti da parte di animali selvatici”.