Camion "pirata" in via Imbriani: a velocità elevata centra auto in sosta e trancia i cavi

Un camion a folle velocità in una via stretta dove c'è anche una scuola d'infanzia, distrugge auto in sosta, trancia cavi e danneggia un palazzo.

La denuncia sui social è stata pubblicata dai residenti: "Urgente, condividete: 20 minuti fa (intorno alle 13.40, ndr), un camion ha attraversato via Imbriani e via dell'Asilo ad alta velocità provocando danni ad autovetture, a cavi elettrici di abitazioni e ai decori di una palazzina di via Imbriani. Ha proseguito per via dell'Asilo e via Enrico dal Pozzo. Non siamo riusciti a prendere la targa".

Il mezzo ha strisciato sui muri, ha distrutto una mensola di una finestra e spaccato specchietti delle auto, con il rischio di investire i pedoni che camminano lungo la via o che escono dai portoni fronte strada.

Una famiglia è rimasta senza energia elettrica a seguito del tranciamento del cavo che porta la corrente nell'abitazione.