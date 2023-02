Armata di mattone danneggia auto e distrugge finestre e fioriere: processata

Armata di mattone va in giro per il quartiere di Ponte Felcino e distrugge auto e balconi fioriti. Fermata dalle forze dell’ordine si scopre che aveva un ordine di allontanamento dal comune di Perugia.

Una 32enne nigeriana, difesa dall’avvocato Michela Ulli, è finita davanti al giudice del Tribunale di Perugia “perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando un mattone danneggiava in tutto o in parte” due autovetture in sosta lungo la strada.

L’imputata è accusata che di aver mandato in frantumi il vetro di una finestra di un’abitazione e “quattro vasi posti sul davanzale”.

La Procura di Perugia contesta anche l’aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede.

La donna deve rispondere anche della violazione del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Perugia che era stato emesso pochi giorni prima dei fatti.