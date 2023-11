La fidanzata lo lascia per un altro, lui distrugge l'auto al rivale: sotto processo per danneggiamento

Un medico di 30 anni, difeso dall’avvocato Carlo Pacelli, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per avere distrutto la carrozzeria di un’autovettura con un punteruolo.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe danneggiato l’auto di un coetaneo, infermiere, “in quanto riteneva che questi avesse avuto o avesse in corso con la sua fidanzata, una relazione sentimentale, rigandone con un punteruolo o altro strumento appuntito ampie parti della carrozzeria (fiancate e cofano anteriore)” della vettura parcheggiata sulla pubblica via.

Nella costituzione di parte civile da parte della vittima, assistita dall’avvocato Fabio Maddalena, si afferma che “dalle registrazioni video è evidente come il signor … abbia posto in essere condotte intenzionali ovvero dolose” danneggiando la vettura per 8mila euro, cui vanno aggiunti i 15mila richiesti come risarcimento.

Secondo la ricostruzione dell’accusa e della parte civile, la vittima aveva una relazione con la ex fidanzata dell’imputato, ma questi non aveva accettato la fine del rapporto e aveva voluto vendicarsi del rivale.

Il caso è finito sul tavolo del giudice del Tribunale penale di Perugia che ha presieduto l’udienza predibattimentale e accolto la richiesta della Procura di procedere al dibattimento.