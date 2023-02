Perugia, lo ospita per alcuni mesi e finisce male: serve la polizia

Lo ospita per alcuni mesi e finisce male: serve la polizia. È successo a Perugia, con gli agenti che sono dovuti intervenire per bloccare un 24enne, cittadino ivoriano, con precedenti di polizia. L'uomo, spiegano dalla Questura, ha minacciato un connazionale 67enne, lo ha insultato, ha danneggiato il portone dell'abitazione e i bidoni dei rifiuti.

Il 67enne, prosegue la Questura, ha raccontato agli agenti di aver ospitato il 24enne per alcuni mesi. Poi lo aveva mandato via "per motivi personali". Il giovane ha continuato a vivere di nascosto nella mansarda, ma quando ha trovato la porta chiusa con una catena è andato in escandescenza e lo ha minacciato di morte. Il ragazzo si è giustificato dicendo che il connazionale gli aveva impedito di riprendere i propri effetti personali.

Il 24enne è stato denunciato per il reato di danneggiamento e minacce.